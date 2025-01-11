كولر يتحدث عن غياب كهربا وبيرسي تاو.. وسبب عودة الأهلي في النتيجة

كتب - محمد القرش:

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مارسيل كولر، إن الفريق كان هدفه الوحيد من المباراة هو الفوز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "قدمنا أداءًا جيدًا في بداية المباراة، لكن مع صعوبة الأجواء والرطوبة المرتفعة تراجع المردود البدني للاعبين، واستقبلنا هدفًا".

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات قبل المباراة تتمثل في الإصابات لعدد كبير من اللاعبين؛ وأوجه التحية لكل لاعب على ما قدمه في المباراة من مجهود كبير ساعدنا على تحقيق الفوز".

وعند سؤاله عن مدى تأثر الأهلي بغياب تاو وكهربا، أوضح: "غياب الثنائي لم نتأثر به ولم يكن عاملا حاسما، حيث لم يشاركا مع الأهلي بانتظام خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "ستاد أبيدجان قدم مباراة أفضل اليوم عن مباراته السابقة مع الفريق في القاهرة، لاعتياده اللعب في هذه الأجواء، ونجحوا في التفوق في الشوط الأول والتقدم في النتيجة".

وزاد: "الأهلي احتاج لوقت طويل للدخول في أجواء المباراة، في ظل الحرارة المرتفعة وصعوبة أرضية الملعب".

واختتم السويسري: "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة العمل بشكل أكثر جدية وقوة في الشوط الثاني، والوصول بشكل أكبر للمرمى والتنوع في الهجمات، والتركيز على التسديد، وهو ما ساعدنا على تسجيل ثلاثة أهداف والفوز بالمباراة".

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