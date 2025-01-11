لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

1 3
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

0 1
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
19:00

زد

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 1
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

بإهدار ركلتي جزاء.. الاتحاد يرفض صدارة الدوري السعودي

09:53 م السبت 11 يناير 2025

خلال مباراة الاتحاد والفيحاء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

انتهت مباراة الاتحاد والفيحاء التي أقيمت اليوم السبت 11 يناير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الاتحاد والفيحاء بنتيجة 1-1 على ملعب الملك عبدالله الدولي.

وسجل هدف الفيحاء فاشون ساكالا في الدقيقة 1+90 ، سجل هدف الاتحاد فواز الصقور في الدقيقة 3+90.

وأهدر لاعبي الاتحاد كريم بنزيما وحسام عوار ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و88.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد نقاطه إلى 37 ليحتل المركز الثاني، بينما رفع الفيحاء نقاطه إلى 9 ليكون في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.

مباراة الاتحاد والفيحاء الدوري السعودي ملعب الملك عبدالله الدولي جدول ترتيب الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كولر يتحدث عن غياب كهربا وبيرسي تاو.. وسبب عودة الأهلي في النتيجة

إعلان

إعلان

عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان