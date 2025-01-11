بإهدار ركلتي جزاء.. الاتحاد يرفض صدارة الدوري السعودي
انتهت مباراة الاتحاد والفيحاء التي أقيمت اليوم السبت 11 يناير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة الاتحاد والفيحاء بنتيجة 1-1 على ملعب الملك عبدالله الدولي.
وسجل هدف الفيحاء فاشون ساكالا في الدقيقة 1+90 ، سجل هدف الاتحاد فواز الصقور في الدقيقة 3+90.
وأهدر لاعبي الاتحاد كريم بنزيما وحسام عوار ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و88.
وبهذا التعادل رفع الاتحاد نقاطه إلى 37 ليحتل المركز الثاني، بينما رفع الفيحاء نقاطه إلى 9 ليكون في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي.
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