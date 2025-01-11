كهربا يعلق على أداء إمام عاشور أمام ستاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا

"على طريقة زيزو".. احتفال مثير من إمام عاشور بعد هدفه في مرمى ستاد أبيدجان

كتب - يوسف محمد:

علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، على تألق زميله بالفريق إمام عاشور، خلال مباراة اليوم أمام ستاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز إمام عاشور ثلاثة أهداف في مرمى ستاد أبيدجان، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر محمود كهربا صورة إمام عاشور من المباراة، وكتب عليها: "سوبر ايمو".

ورفع إمام عاشور عدد أهدافه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة المارد الأحمر في الموسم الحالي، إلى الهدف الرابع بالمسابقة.

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