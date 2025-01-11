"على طريقة زيزو".. احتفال مثير من إمام عاشور بعد هدفه في مرمى ستاد أبيدجان

كتب - محمد القرش:

أنهى النادي الأهلي الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا برصيد 10 نقاط، متفوقا على أورلاندو بايرتس صاحب الـ8 نقاط.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراة واحدة أمام أورلاندو، وحال خسارتها يحتاج إلى فوز الفريق الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد، أو تعادل شباب بلوزداد مع أورلاندو وستاد أبيدجان، أو فوز النادي الجزائري على أورلاندو والتعادل مع أبيدجان ليصعد المارد الأحمر وصيفا بفارق الأهداف.

وحال تعادل النادي الأهلي مع أورلاندو في المباراة المتبقية، يحتاج إلى فوز أورلاندو على شباب بلوزداد، أو فوز الفريق الجزائري على الجنوب أفريقي والتعادل مع أبيدجان، أو خسارة أورلاندو من شباب بلوزداد.

وهناك سيناريو ثالث أمام الأهلي وهو الفوز على أورلاندو بايرتس، حينها لا يحتاج المارد الأحمر إلى النظر إلى نتائج الفرق الأخيرة في المجموعة الثالثة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1. الأهلي - 10 نقاط - 5 مباريات

2. أورلاندو بايرتس - 8 نقاط - 4 مباريات

3. شباب بلوزداد - 6 نقاط - 4 مباريات

4. ستاد أبيدجان - نقطة - 5 مباريات

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