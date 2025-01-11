أول تعليق من إمام عاشور على فوز الأهلي وتسجيل "هاتريك"

كتب ـ محمد الميموني:

علق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال إمام في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "المكسب اليوم بسبب دعم الجمهور لينا، وكل اللعيبة رجاله محدش بخل بنقطة عرق".

وأضاف: "إن شاء الله الفترة الجاية هتكون أحسن وأفضل، ودايما دعم الجمهور بيكون حافز للفوز".

واختتم لاعب الأهلي: "الحمد لله الواحد دلوقتي مش شاغل باله بحاجة غير التمرين والماتشات، ربنا مبيضيعش تعب الواحد خالص، وإن شاء الله نكسب باقى الماتشات المقبلة".

يُذكر أن إمام عاشور سجل ثلاثية فوز الأهلي على ستاد أبيدجان في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.