لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

1 3
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

0 1
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
19:00

زد

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 1
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من إمام عاشور على فوز الأهلي وتسجيل "هاتريك"

09:18 م السبت 11 يناير 2025

إمام عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

علق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال إمام في تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "المكسب اليوم بسبب دعم الجمهور لينا، وكل اللعيبة رجاله محدش بخل بنقطة عرق".

وأضاف: "إن شاء الله الفترة الجاية هتكون أحسن وأفضل، ودايما دعم الجمهور بيكون حافز للفوز".

واختتم لاعب الأهلي: "الحمد لله الواحد دلوقتي مش شاغل باله بحاجة غير التمرين والماتشات، ربنا مبيضيعش تعب الواحد خالص، وإن شاء الله نكسب باقى الماتشات المقبلة".

يُذكر أن إمام عاشور سجل ثلاثية فوز الأهلي على ستاد أبيدجان في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

الاهلى واستاد ابيدجان الأهلي استاد ابيدجان إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
3 سيناريوهات.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

إعلان

إعلان

عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان