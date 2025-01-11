كتب - يوسف محمد:

أثار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجدل بشكل كبير، بعد احتفاله بهدفه الثاني في مباراة فريقه أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بدوري أبطال أفريقيا

ونجح عاشور في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في شباك ستاد أبيدجان، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقطت عدسات الكاميرات، نجم النادي الأهلي وهو يحتفل بالهدف الثاني وهدف تقدم المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان، بطريقة مميزة سبق واحتفل بها نجم وسط الزمالك أحمد سيد زيزو، في إحدى مباريات الدوري الممتاز من قبل.

وتفوق الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

سيطرة مصرية.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى