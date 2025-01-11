لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

1 3
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

0 1
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
19:00

زد

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 1
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"على طريقة زيزو".. احتفال مثير من إمام عاشور بعد هدفه في مرمى ستاد أبيدجان (صور)

08:33 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور_5
  • عرض 9 صورة
    زيزو_3
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي 1_9
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور بع_1
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور_2
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور 3_8
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور 1_6
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف الثاني_4
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أثار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجدل بشكل كبير، بعد احتفاله بهدفه الثاني في مباراة فريقه أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، بدوري أبطال أفريقيا

ونجح عاشور في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في شباك ستاد أبيدجان، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقطت عدسات الكاميرات، نجم النادي الأهلي وهو يحتفل بالهدف الثاني وهدف تقدم المارد الأحمر أمام ستاد أبيدجان، بطريقة مميزة سبق واحتفل بها نجم وسط الزمالك أحمد سيد زيزو، في إحدى مباريات الدوري الممتاز من قبل.

وتفوق الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

سيطرة مصرية.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى

إمام عاشور الأهلي مباراة الأهلي وستاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا هاتريك إمام عاشور الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مانشستر سيتي يضرب سالفورد بثلاثية في الشوط الأول

إعلان

إعلان

عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان