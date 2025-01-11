"على طريقة زيزو".. احتفال مثير من إمام عاشور بعد هدفه في مرمى ستاد أبيدجان

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كهربا يعلق على أداء إمام عاشور أمام ستاد أبيدجان ببطولة دوري أبطال أفريقيا

متابعة - محمد القرش:

تحرير: هند عواد - محمد القرش - يوسف محمد - محمد الميموني - محمد عبد السلام

خطف النادي الأهلي فوزا مثيرا على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وسجل فريق ستاد أبيدجان هدف التقدم على الأهلي في الدقيقة 26، لكن دخل كل لاعبي المارد الأحمر الشوط الثاني بكامل تركيزهم ليسجل إمام عاشور ثلاثية الفوز وحصد الـ3 نقاط.

ونقدم لكم تغطية خاصة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان من خلال الروابط التالية:

إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

فاز النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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