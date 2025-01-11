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ريمونتادا وهاتريك إمام.. ماذا حدث في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان؟ (تغطية بالصور والفيديو)

08:28 م السبت 11 يناير 2025
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    احتفال إمام عاشور_5
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    خلال مباراة الاهلي واستاد ابيدجان
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    فريق الأهلي
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    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (12)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (2)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (15)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (11)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (8)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (9)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (13)
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متابعة - محمد القرش:

تحرير: هند عواد - محمد القرش - يوسف محمد - محمد الميموني - محمد عبد السلام

خطف النادي الأهلي فوزا مثيرا على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وسجل فريق ستاد أبيدجان هدف التقدم على الأهلي في الدقيقة 26، لكن دخل كل لاعبي المارد الأحمر الشوط الثاني بكامل تركيزهم ليسجل إمام عاشور ثلاثية الفوز وحصد الـ3 نقاط.

ونقدم لكم تغطية خاصة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان من خلال الروابط التالية:

إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

فاز النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تصدر مؤقت.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الأهلي واستاد أبيدجان التي أقيمت اليوم السبت 11 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على ستاد أبيدجان

فاز النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة 3 ـ 1 في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هدف إمام عاشور في ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

التقى الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ستاد أبيدجان يتقدم على الأهلي في الشوط الأول من دوري أبطال أفريقيا

التقى الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"قبل انطلاق مباراة ستاد أبيدجان".. لاعب الأهلي يتعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة، في العضلة الخلفية خلال قيامه بإجراء عمليات، قبل مباراة الأهلي أمام نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (صور)

يلتقي الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة استاد أبيدجان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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"على طريقة زيزو".. احتفال مثير من إمام عاشور بعد هدفه في مرمى ستاد أبيدجان (صور)

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عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان