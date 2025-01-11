هاتريك إمام عاشور.. أهداف مباراة الاهلي و ستاد أبيدجان (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

واجه الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على نظيره استاد أبيدجان بنتيجة 2 ـ 1 في مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل سينتي جانا الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ثم سجل إمام عاشور ثلاثية فوز الأهلي في الدقائق 53 و73 و90+5.

ويحتل فريق الأهلي صدارة المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ستاد أبيدجان المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.