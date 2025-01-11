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في الدقيقة الأخيرة.. بيراميدز يفوز على ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

08:17 م السبت 11 يناير 2025

بيراميدز

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه بيراميدز نظيره ساجرادا إسبيرانسا اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على نظيره ساجرادا بنتيجة 1 ـ 0 في مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف فوز الفريق السماوي بقدم المهاجم مروان حمدي في الدقيقة الأخيرة 90+4.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول بمجموعته برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد 5 نقاط فقط.

بيراميدز ساجرادا دوري أبطال أفريقيا
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