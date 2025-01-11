موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على ستاد أبيدجان

كتب ـ محمد الميموني:

فاز النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة 3 ـ 1 في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الجونة يوم الأربعاء 15 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 .

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.