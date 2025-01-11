لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

1 3
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

0 1
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
19:00

زد

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 0
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على ستاد أبيدجان

08:15 م السبت 11 يناير 2025

النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

فاز النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بنتيجة 3 ـ 1 في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الجونة يوم الأربعاء 15 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 .

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

النادي الأهلي مباراة الأهلي وستاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي القادمة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في الدقيقة الأخيرة.. بيراميدز يفوز على ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

إعلان

إعلان

عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان