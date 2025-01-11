تصدر مؤقت.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الأهلي واستاد أبيدجان التي أقيمت اليوم السبت 11 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا برصيد 10 نقاط، قبل أن يلاقي أورلاندو نظيره شباب بلوزداد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي.. 10 نقاط.. 5 مباريات

2- أورلاندو بايرتس..8 نقاط.. 4 مباريات

3- شباب بلوزداد.. 6 نقاط.. 4 مباريات

4- ستاد أبيدجان.. نقطة واحدة.. 5 مباريات