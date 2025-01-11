أنسو فاتي يؤدي مناسك العمرة مستغلا تواجده في السعودية (فيديو)
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب - محمد القرش:
تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في المملكة العربية السعودية من أجل خوض بطولة كأس السوبر الإسباني.
واستغل الجناح الإسباني، أنسو فاتي، تواجده في المملكة العربية السعودية وذهب لمكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة.
وحرص عدد من المتواجدين من أجل أداء مناسك العمرة، التقاط الصور التذكارية مع لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.
ومن المقرر أن يلاقي نادي برشلونة نظيره ريال مدريد غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك عبدالله الدولي.
— FCB World (@Forca_Fcb) January 11, 2025
اقرأ أيضًا:
سيطرة مصرية.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى
فيديو قد يعجبك: