لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

1 3
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

0 1
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
19:00

زد

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 0
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

أنسو فاتي يؤدي مناسك العمرة مستغلا تواجده في السعودية (فيديو)

07:52 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فاتي أمام ريال بيتيس
  • عرض 5 صورة
    أنسو فاتي لاعب برشلونة
  • عرض 5 صورة
    أنسو فاتي
  • عرض 5 صورة
    أنسو فاتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في المملكة العربية السعودية من أجل خوض بطولة كأس السوبر الإسباني.

واستغل الجناح الإسباني، أنسو فاتي، تواجده في المملكة العربية السعودية وذهب لمكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة.

وحرص عدد من المتواجدين من أجل أداء مناسك العمرة، التقاط الصور التذكارية مع لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

ومن المقرر أن يلاقي نادي برشلونة نظيره ريال مدريد غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك عبدالله الدولي.

اقرأ أيضًا:

سيطرة مصرية.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى

مصري يحل مكانه.. فرانكفورت يستقر على بديل عمر مرموش

برشلونة موعد مباراة برشلونة وريال مدريد أنسو فاتي مناسك العمرة السوبر الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصدر مؤقت.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

إعلان

إعلان

عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان