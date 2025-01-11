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تشيلسي يتفوق على موركامب بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

07:44 م السبت 11 يناير 2025

خلال مباراة تشيلسي وموركامب

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة تشيلسي وموركامب التي أقيمت اليوم السبت 11 يناير، ضمن مواجهات دور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق تشيلسي الفوز على نظيره موركامب بخماسية دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل هدف تشيلسي الأول والثالث توسين أدارابيويو في الدقيقة 39 و70 ، سجل هدف تشيلسي الثاني كريستوفر نكونكو في الدقيقة 50، سجل هدف تشيلسي الرابع والخامس جواو فيلكس في الدقيقة 75 و77.

وبهذا الفوز تأهل تشيلسي إلى دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباراة تشيلسي وموركامب تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الإنجليزي
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