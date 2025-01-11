هدف إمام عاشور في ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
التقى الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.
وسجل إمام عاشور هدف تعادل الأهلي في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1 ـ 1، بعد تأخير المارد الأحمر في الشوط الأول.
ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.
هدف الاهلي الاول .. إمام عاشور 💪🦅 pic.twitter.com/6YfIzHHRKX— التالتة شمال | 74 🦅 (@Ultras_Ahlaawy) January 11, 2025
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