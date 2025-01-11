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هدف إمام عاشور في ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

07:31 م السبت 11 يناير 2025

إمام عاشور

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى الأهلي نظيره استاد ابيدجان اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25.

وسجل إمام عاشور هدف تعادل الأهلي في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1 ـ 1، بعد تأخير المارد الأحمر في الشوط الأول.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل ستاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة.

إمام عاشور الأهلي استاد أبيدجان
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