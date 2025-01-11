سيطرة مصرية.. أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى

"الأول في التاريخ".. عمر مرموش يحقق رقمًا قياسيًا رفقة فرانكفورت

كتب - محمد القرش:

اشتعلت منافسة أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الخمس الكبرى، بعدما سجل عمر مرموش هدف فوز آينتراخت فرانكفورت على سانت باولي في الدوري الألماني.

ويتصدر الجناح المصري، محمد صلاح، جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوريات الـ5 الكبرى برصيد 31 مساهمة تهديفية.

ترتيب صلاح ومرموش بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الـ5

1. محمد صلاح (ليفربول) - 18 هدفا + 13 تمريرة = 31 مساهمة

2. عمر مرموش (فرانكفورت) - 14 هدفا + 7 تمريرة = 21 مساهمة

3. هاري كين (ميونخ) - 14 هدفا + 5 تمريرات = 19 مساهمة

4. كول بالمر (تشيلسي) - 13 هدفا + 6 تمريرات = 19 مساهمة

5. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 16 هدفا + تمريرتين = 18 مساهمة

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