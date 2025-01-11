كتب - يوسف محمد:

نجح النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، في تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام سانت باولي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

وتمكن فريق فرانكفورت من تحقيق الفوز على حساب نظيره سانت باولي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري الألماني.

وبهدف مرموش في مرمى سانت باولي اليوم، نجح في رفع عدد أهدافه في الدوري الألماني، إلى 14 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة، بالتساوي مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وأصبح مرموش أول لاعب في تاريخ فرانكفورت الألماني، يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال 16 مباراة بالمسابقة.

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