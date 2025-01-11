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مرموش يقود فرانكفورت للفوز على سانت باولي في الدوري الألماني

06:41 م السبت 11 يناير 2025

عمر مرموش

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه آينتراخت فرانكفورت نظيره سانت بولي اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز فرانكفورت على سانت باولي بنتيجة 1 ـ 0 في منافسات الدوري الألماني.

وسجل هداف الدوري الألماني، عمر مرموش، هدف الفوز في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة.

ويذكر أن عمر مرموش يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 هدفاً، متساويا مع هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

عمر مرموش سانت باولي آينتراخت فرانكفورت
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