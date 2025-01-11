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الهلال يفوز على العروبة بخماسية في الدوري السعودي

06:40 م السبت 11 يناير 2025

الهلال السعودي

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه الهلال نظيره العروبة اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الهلال على العروبة بنتيجة 5 ـ 0 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

وسجل الهدف الأول لصالح الهلال بقدم روبين نيفيز في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة، ثم جاء الثاني بقدم على البليهي في الدقيقة 48.

وأضاف رينان لودي الهدف الثالث في الدقيقة 68، ثم جاء الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 75 و78 عن طريق ليوناردو.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل العروبة المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط

الهلال السعودي العروبة الدوري السعودي
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