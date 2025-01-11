"بعد هدف مرموش".. جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة الفريق هذا الموسم في مختلف البطولات هذا الموسم.

ونجح مرموش في تسجيل هدف خلال مباراة فريقه اليوم أمام سانت باولي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري الألماني.

وبهدف مرموش في مباراة اليوم رفع عدد أهدافه في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، رفع رصيده إلى الهدف رقم 14 في الدوري الألماني، في صدارة ترتيب الدوري الألماني بالتساوي مع هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الألماني كالتالي:

1- عمر مرموش.. فرانكفورت.. 14 هدفًا.

2- هاري كين.. بايرن ميونخ.. 14 هدفًا.

3- جوناثان بوركاردت.. ماينز.. 11 هدفًا.

4- باتريك شيك.. باير ليفركوزن.. 11 هدفًا.

5- جمال موسيلا.. بايرن ميونخ.. 9 أهداف.

6- تيم كلينست.. بوروسيا مونشنجلادباخ.. 9 أهداف.