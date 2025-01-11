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مصري يحل مكانه.. فرانكفورت يستقر على بديل عمر مرموش

05:59 م السبت 11 يناير 2025
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    مصطفى محمد بقميص نانت
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    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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    مصطفى محمد في إحماءات منتخب مصر
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    مصطفى محمد وحسام حسن
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    مصطفى محمد لاعب نانت
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    مصطفى محمد
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كتب - محمد القرش:

اقترب المهاجم المصري، عمر مرموش، من الرحيل عن نادي آينتراخت فرانكفورت متجها إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن نادي فرانكفورت استقر على أن يكون مصطفى محمد المهاجم المصري ولاعب نانت بديلا لمواطنه في الفريق.

وكانت قد كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي أنهى الاتفاق مع عمر مرموش، يتبقى فقط التوصل إلى المقابل المادي مع النادي الألماني.

يُذكر أن عمر مرموش انضم إلى فرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

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