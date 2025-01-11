مصري يحل مكانه.. فرانكفورت يستقر على بديل عمر مرموش

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كتب - محمد القرش:

اقترب المهاجم المصري، عمر مرموش، من الرحيل عن نادي آينتراخت فرانكفورت متجها إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن نادي فرانكفورت استقر على أن يكون مصطفى محمد المهاجم المصري ولاعب نانت بديلا لمواطنه في الفريق.

وكانت قد كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي أنهى الاتفاق مع عمر مرموش، يتبقى فقط التوصل إلى المقابل المادي مع النادي الألماني.

يُذكر أن عمر مرموش انضم إلى فرانكفورت في موسم 2023/24 قادما من فولفسبورج، في صفقة انتقال حر.

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