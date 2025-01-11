هدف عمر مرموش في مرمى سانت باولي بالدوري الألماني (فيديو)

في غياب محمد صلاح.. أهداف ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

واجه آينتراخت فرانكفورت نظيره سانت بولي اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل نجم منتخب مصر وفرانكفورت هدف تقدم فريقه في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة.

ويذكر أن عمر مرموش أول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 هدفاً بينما يحتل المركز الثاني هاري كين برصيد 14 هدفا.