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هدف عمر مرموش في مرمى سانت باولي بالدوري الألماني (فيديو)

05:46 م السبت 11 يناير 2025
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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كتب ـ محمد الميموني:

واجه آينتراخت فرانكفورت نظيره سانت بولي اليوم السبت 11 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل نجم منتخب مصر وفرانكفورت هدف تقدم فريقه في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة.

ويذكر أن عمر مرموش أول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 هدفاً بينما يحتل المركز الثاني هاري كين برصيد 14 هدفا.

عمر مرموش سانت بولي آينتراخت فرانكفورت هدف عمر مرموش سانت باولي ضد آينتراخت
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