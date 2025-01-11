لماذا رفض مرموش الاحتفال بهدفه في مرمى سانت باولي؟ (فيديو)

كتب - محمد القرش:

سجل عمر مروش هدف تقدم آينتراخت فرانكفورت في مرمى سانت باولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني.

ورفض المهاجم المصري الاحتفال بهدفه، حيث كان لاعبا في فريق سانت باولي بموسم 2020/21 على سبيل الإعارة من فولفسبورج الألماني.

وخلال فترة مرموش مع سانت باولي، ساهم في 10 أهداف (سجل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة) خلال 21 مباراة بجميع المسابقات.

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