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لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 ستاد أبيدجان.. هدف أول

05:13 م السبت 11 يناير 2025
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (12)
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    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (15)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (13)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (6)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (9)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (8)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (11)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (7)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (5)
  • عرض 20 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 20 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (2)
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    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (3)
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    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (4)
  • عرض 20 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (1)
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    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (1)
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    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (3)
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    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (2)
  • عرض 20 صورة
    هدف ستاد أبيدجان
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يلاقي النادي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

أبرز أحداث المباراة

بداية الشوط الأول

عرضية من إمام عاشور قابلها وسام أبو علي بتسديدة تصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 1

ضربة رأسية من كوكا يتصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 9

إمام عاشور يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 17

استاد أبيدجان يسجل هدف التقدم في الدقيقة 26

مرور نصف ساعة ومازال تقدم المستضيف قائم

خطأ لحسين الشحات في الدقيقة 34

تسديدة من عمرو السولية بعيدة عن مرمى ستاد أبيدجان في الدقيقة 42

بطاقة صفراء لمروان عطية في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بتقدم استاد أبيدجان بهدف نظيف

بث مباشر مباراة الأهلي الأهلي دوري أبطال أفريقيا تشكيل الأهلي الأهلي ضد ستاد أبيدجان بث مباشر الاهلي
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لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 ستاد أبيدجان.. هدف أول