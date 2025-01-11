في غياب محمد صلاح.. أهداف ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي (فيديو)

يلاقي النادي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

أبرز أحداث المباراة

بداية الشوط الأول

عرضية من إمام عاشور قابلها وسام أبو علي بتسديدة تصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 1

ضربة رأسية من كوكا يتصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 9

إمام عاشور يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 17

استاد أبيدجان يسجل هدف التقدم في الدقيقة 26

مرور نصف ساعة ومازال تقدم المستضيف قائم

خطأ لحسين الشحات في الدقيقة 34

تسديدة من عمرو السولية بعيدة عن مرمى ستاد أبيدجان في الدقيقة 42

بطاقة صفراء لمروان عطية في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بتقدم استاد أبيدجان بهدف نظيف