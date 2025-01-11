إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

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فاز النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقلب الأهلي تأخره بهدف والذي دام حتى الدقيقة 53، التي سجل فيها إمام عاشور هدف التعادل قبل أن يُكمل ثلاثيته في الدقيقتين 73 و90+5.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

أبرز أحداث المباراة

بداية الشوط الأول

عرضية من إمام عاشور قابلها وسام أبو علي بتسديدة تصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 1

ضربة رأسية من كوكا يتصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 9

إمام عاشور يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 17

استاد أبيدجان يسجل هدف التقدم في الدقيقة 26

مرور نصف ساعة ومازال تقدم المستضيف قائم

خطأ لحسين الشحات في الدقيقة 34

تسديدة من عمرو السولية بعيدة عن مرمى ستاد أبيدجان في الدقيقة 42

بطاقة صفراء لمروان عطية في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بتقدم استاد أبيدجان بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني

دخول أفشة وكريم ديفيد بدلا من عمرو السولية وكريم الدبيس في الدقيقة 46

إمام عاشور يسجل هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 53

دخول روجر أسالي وبن جيل بدلا من تيديان وكوني في الدقيقة 66

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 73

خروج خالد عبد الفتاح ودخول محمد هاني في الدقيقة 78

دخول عمر الساعي وسمير محمد بدلا من حسين الشحات ووسام أبو علي في الدقيقة 90

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 90+5

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف.