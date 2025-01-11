لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

1 3
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

0 1
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 0
19:00

زد

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

0 0
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان

05:13 م السبت 11 يناير 2025
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (12)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (15)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (13)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (6)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (9)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (8)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (11)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (7)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (5)
  • عرض 28 صورة
    وصول لاعبي الأهلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 28 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 28 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 28 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (4)
  • عرض 28 صورة
    لحظة تسديدة هدف ستاد أبيدجان (1)
  • عرض 28 صورة
    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (1)
  • عرض 28 صورة
    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (3)
  • عرض 28 صورة
    رد فعل كولر على استقبال الهدف الأول (2)
  • عرض 28 صورة
    هدف ستاد أبيدجان
  • عرض 28 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 28 صورة
    الأهلي ضد ستاد أبيدجان
  • عرض 28 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 28 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 28 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (3)
  • عرض 28 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (2)
  • عرض 28 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (4)
  • عرض 28 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه الثاني في مرمى ستاد أبيدجان (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاز النادي الأهلي على نظيره ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقلب الأهلي تأخره بهدف والذي دام حتى الدقيقة 53، التي سجل فيها إمام عاشور هدف التعادل قبل أن يُكمل ثلاثيته في الدقيقتين 73 و90+5.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - - كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

أبرز أحداث المباراة

بداية الشوط الأول

عرضية من إمام عاشور قابلها وسام أبو علي بتسديدة تصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 1

ضربة رأسية من كوكا يتصدى لها حارس ستاد أبيدجان في الدقيقة 9

إمام عاشور يهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 17

استاد أبيدجان يسجل هدف التقدم في الدقيقة 26

مرور نصف ساعة ومازال تقدم المستضيف قائم

خطأ لحسين الشحات في الدقيقة 34

تسديدة من عمرو السولية بعيدة عن مرمى ستاد أبيدجان في الدقيقة 42

بطاقة صفراء لمروان عطية في الدقيقة 45+1

انتهاء الشوط الأول بتقدم استاد أبيدجان بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني

دخول أفشة وكريم ديفيد بدلا من عمرو السولية وكريم الدبيس في الدقيقة 46

إمام عاشور يسجل هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 53

دخول روجر أسالي وبن جيل بدلا من تيديان وكوني في الدقيقة 66

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 73

خروج خالد عبد الفتاح ودخول محمد هاني في الدقيقة 78

دخول عمر الساعي وسمير محمد بدلا من حسين الشحات ووسام أبو علي في الدقيقة 90

إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 90+5

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على ستاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف.

بث مباشر مباراة الأهلي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي ضد ستاد أبيدجان نتيجة مباراة الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لماذا رفض مرموش الاحتفال بهدفه في مرمى سانت باولي؟ (فيديو)

إعلان

إعلان

عاجل - إمام عاشور يقود ريمونتادا الأهلي بثلاثية في مرمى ستاد أبيدجان