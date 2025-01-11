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في غياب محمد صلاح.. أهداف ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي (فيديو)

04:42 م السبت 11 يناير 2025
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    جايدن دانيز لاعب ليفربول
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    ألكسندر أرنولد
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    احتفال لاعبو ليفربول
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كتبت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على نظيره أكرينجتون ستانلي، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف ألكسندر أرنولد الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، سجل جايدن دانيز الهدف الثالث، قبل أن يضيف فيديريكوا تشيزا الهدف الرابع للريدز.

وشهد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي، غياب المحترف المصري محمد صلاح ومشاركة ريو نجوموها، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع الريدز.

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