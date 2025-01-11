في غياب محمد صلاح.. أهداف ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي (فيديو)

أرني سلوت يستبعد محمد صلاح من قائمة مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

كتبت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على نظيره أكرينجتون ستانلي، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 25 من عمر المباراة، وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف ألكسندر أرنولد الهدف الثاني.

Diogo opens the scoring 🎯pic.twitter.com/kyhpQ4J5Ge — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2025

وفي الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، سجل جايدن دانيز الهدف الثالث، قبل أن يضيف فيديريكوا تشيزا الهدف الرابع للريدز.

Some strike from Fede 😍pic.twitter.com/PNgk2E5j0Q — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2025

An incredible strike from Trent 🤩pic.twitter.com/mTqZfquyfV — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2025

وشهد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي، غياب المحترف المصري محمد صلاح ومشاركة ريو نجوموها، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع الريدز.

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