الرئيس التنفيذي للدوري السعودي: قادرون على إقناع فينيسيوس.. ودعونا نرى ماذا سيحدث

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الرئيس التنفيذي للدوري السعودي، عمر مغربل، إنهم قادرون على إقناع النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد فينيسيوس للانضمام لأحد أندية الدوري السعودي.

وأشار مغربل في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية اليوم السبت، إلى أن فينيسيوس مثله مثل باق النجوم التي انضمت للدوري السعودي، مضيفًا:"من الممكن إقناع فينيسيوس هذا يحدث على مستوى جميع الدوريات في العالم، هناك فرق يمكنها جذب هذه النوعية من اللاعبين وأنديتنا لديها ما يلزم لجذب المواهب وتطويرها ورعايتها لذلك دعونا نرى ما سيحدث مع فينيسيوس".

وأوضح الرئيس التنفيذي للدوري السعودي أنهم ليس في منافسة مع الخمس دوريات الأوروبية الكبرى بل للتعاون مع النظام البيئي لكرة القدم.

وأتم مغربل تصريحاته بقوله:"نركز على سوقنا المحلي، ونؤمن بأن شغف كرة القدم في السعودية يجعل جماهيرنا تستحق أفضل دوريًا ممكنًا ونريد أن نسهم في تحسين كرة القدم"

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من فلامنجو البرازيلي في يوليو 2018.

أرقام فينيسيوس مع ريال مدريد في موسم 2024/25

اللاعب الذي توُج بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024 شارك خلال الموسم الجاري بقميص ريال مدريد في 23 مباراة سجل 13 هدفًا وصنع 9.

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