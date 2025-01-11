وسط القصف وتوغل الاحتلال.. شباب غزة يرفهون عن أنفسهم بدوري لكرة القدم

كتبت-هند عواد:

على بعد مئات الأمتار من القصف وتوغل الاحتلال الإسرائيلي، وجد شباب مدينة غزة الفلسطينية طوق نجاتهم للترفيه عن أنفسهم، وهو دوري لكرة القدم.

لجأ شباب المناطق الشمالية لمدينة رفح، إلى كرة القدم للهروب من الحرب والتفريغ النفسي، بعيدا عن صوت القصف والصواريخ والمعاناة اليومية، حسبما قال أحد المتطوعين أحمد اللولحي في تصريحات لشبكة قدس الإخبارية.

وقال أحمد اللولحي، إنهم مجموعة من الشباب اقترحوا مبادرة بتكوين دوري كرة قدم، من دون منظمة أو مؤسسة، لخروج الشباب من الحرب والظروف الراهنة.

على بعد مئات الأمتار من توغل الاحتلال..



دوري لكرة القدم في المناطق الشمالية لمدينة رفح، في محاولة من الشبان للترويح عن أنفسهم والتفريغ النفسي مع استمرار ويلات الحرب pic.twitter.com/1ZqdEy774c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 10, 2025

وأضاف اللولحي: "الأطفال يريدون أبسط حقوقهم وهي الرياضة، فهي في العالم وأوروبا مكسب، لكن في غزة أطفال لهم أحلام وشباب كانوا يتمنون الاحتراف في الخارج ومنهم من أصيب والآخر قطعت يده وآخر تسبب إغلاق المعبر في فشل انتقاله إلى الدوريات الأخرى".

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