أرني سلوت يستبعد محمد صلاح من قائمة مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استبعد المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أرني سلوت، النجم المصري بصفوفه محمد صلاح من قائمة فريقه التي ستواجه أكرينجتون ستانلي.

موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي بكأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف فريق ليفربول نظيره أكرينجتون ستانلي ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية ـ عل ملف أنفيلد عند 02:15 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمباراة أكرينجتون ستانلي

وشهد تشكيل ليفربول لمباراة أكرينجتون ستانلي استبعاد محمد صلاح بجانب البرازيلي أليسون حارس المرمى والهولندي فيرجيل فان دايك قائد الفريق.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام أكرينجتون ستانلي كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، واتارو إيندو، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: تايلر مورتون، دومينيك سوبوسلاي، هيرفي إيليوت.

خط الهجوم: ريو نجوموها، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

وسيجلس على مقاعد بدلاء ليفربول خلال المباراة كل من: جاروس، دياز، ماك اليستر، كييزا، روبيرتسون، ماك كونيل، دانس، برادلي، نيوني.

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