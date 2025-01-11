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موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

10:49 ص السبت 11 يناير 2025

نادي ليفربول

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة أكرينجتون ستانلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتقديم نتائج إيجابية والاقتراب من حسم لقبه التاسع في التاريخ، وتعويض الهزيمة التي تعرض لها من توتنهام، في كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

يستضيف ليفربول نظيره أكرينجتون ستانلي، في الثانية والنصف مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنقل مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك على قناة beIN SPORTS 1.

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نادي ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي
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