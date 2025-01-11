موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواجهة أكرينجتون ستانلي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتقديم نتائج إيجابية والاقتراب من حسم لقبه التاسع في التاريخ، وتعويض الهزيمة التي تعرض لها من توتنهام، في كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

يستضيف ليفربول نظيره أكرينجتون ستانلي، في الثانية والنصف مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنقل مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك على قناة beIN SPORTS 1.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

حلق شعر أسطورة المصارعة.. علاقة دونالد ترامب بالرياضات (فيديوهات)