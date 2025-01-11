أقيمت أمس الجمعة الموافق 10 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

كما شهدت مباريات أمس الجمعة 10 يناير 2025، إقامة مباراتين ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

إنبي يتعادل مع بتروجيت (0-0).

سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش (1-0).

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

رايو فايكانو يفوز على سيلتا فيجو (2-1).

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

لاتسيو يتعادل مع كومو (1-1).

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

باير ليفركوزن يفوز على بروسيا دورتموند (3-2).

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

نانت يتعادل مع موناكو (2-2).

أوكسير يتعادل مع ليل (0-0).

نتائج مباريات الدوري السعودي للمحترفين أمس

الخلود يفوز على الاتفاق (3-2).

ضمك يفوز على الرائد (2-0).

الأهلي يفوز على الشباب (3-2).

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