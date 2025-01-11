لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

استاد أبيدجان

- -
18:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
16:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

الدوري الإنجليزي ينتظر صدام الفراعنة بين مرموش وصلاح في هذا الموعد.. هل يحدث؟

06:30 ص السبت 11 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    سام مرسي
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش 1
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    النجم المصري سام مرسي
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش 8
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 20 صورة
    سام مرسي (2)
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش 9
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 20 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش 7
  • عرض 20 صورة
    سام مرسي (3)
  • عرض 20 صورة
    سام مرسي (1)
  • عرض 20 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
  • عرض 20 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

زادت التقارير الصحفية التي تُشير إلى اقتراب المهاجم المصري، عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مرموش يقترب من مانشستر سيتي

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن بيب جوارديولا أعطى الضوء الأخضر لإدارة مانشستر سيتي للتفاوض مع آينتراخت فرانكفورت من أجل ضم اللاعب صاحب الـ25 عاما.

وأوضحت الشبكة أن النادي الألماني حدد مبلغ 67 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب، وأن المهاجم المصري قد وافق بالفعل على الانتقال للدوري الإنجليزي في يناير الجاري.

وحال وصول نادي مانشستر سيتي لإتفاق مع فرانكفورت فإن اللاعب المصري سينافس مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول والدوري الإنجليزي.

موعد مباراة صلاح ضد مرموش المحتملة

وإذا سارت الأمور كما يتمناها نادي مانشستر سيتي وعمر مرموش فإن الثنائي المصري يتواجهان بعد شهرا واحدا، في مواجهة ينتظرها الملايين من مشجعي كرة القدم المصرية والعربية والعالمية.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ليفربول يوم الأحد الموافق 23 فبراير، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة سام مرسي ضد مرموش المحتملة

وحال تمت صفقة انتقال مرموش إلى السيتي خلال 7 أيام، فإنه سيواجه مواطنه سام مرسي أيضًا، عندما يحل ضيفا على إيبسويتش تاون يوم الأحد الموافق 19 يناير، في الجولة الـ22 من البريميرليج.

مرموش صلاح سام مرسي مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هزيمة دورتموند وفوز أهلي جدة".. نتائج مباريات أمس الجمعة

إعلان

إعلان

"ساحة حرب".. بايدن عن ما يحدث في لوس أنجلوس
حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا