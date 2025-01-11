بينهم مرموش.. 4 صفقات عالمية تقترب من الدوري الإنجليزي

زادت التقارير الصحفية التي تُشير إلى اقتراب المهاجم المصري، عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مرموش يقترب من مانشستر سيتي

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن بيب جوارديولا أعطى الضوء الأخضر لإدارة مانشستر سيتي للتفاوض مع آينتراخت فرانكفورت من أجل ضم اللاعب صاحب الـ25 عاما.

وأوضحت الشبكة أن النادي الألماني حدد مبلغ 67 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب، وأن المهاجم المصري قد وافق بالفعل على الانتقال للدوري الإنجليزي في يناير الجاري.

وحال وصول نادي مانشستر سيتي لإتفاق مع فرانكفورت فإن اللاعب المصري سينافس مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول والدوري الإنجليزي.

موعد مباراة صلاح ضد مرموش المحتملة

وإذا سارت الأمور كما يتمناها نادي مانشستر سيتي وعمر مرموش فإن الثنائي المصري يتواجهان بعد شهرا واحدا، في مواجهة ينتظرها الملايين من مشجعي كرة القدم المصرية والعربية والعالمية.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ليفربول يوم الأحد الموافق 23 فبراير، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة سام مرسي ضد مرموش المحتملة

وحال تمت صفقة انتقال مرموش إلى السيتي خلال 7 أيام، فإنه سيواجه مواطنه سام مرسي أيضًا، عندما يحل ضيفا على إيبسويتش تاون يوم الأحد الموافق 19 يناير، في الجولة الـ22 من البريميرليج.