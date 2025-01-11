بينهم مرموش.. 4 صفقات عالمية تقترب من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

تشهد فترة الانتقالات الشتوية الجارية اهتماما كبيرا من الأندية الإنجليزي بالتعاقد مع العديد من اللاعبين لاستكمال "معركة" النصف الثاني من الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

السيتي يتفاوض مع مرموش

ويسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع المهاجم المصري، عمر مرموش، في محاولة منهم لحل أزمة الفريق الهجومية وعودة المان بلو إلى الطريق الصحيح.

وكشف صحيفة "سكاي سبورتس" أن بيب جوارديولا اعطى الضوء الأخضر لإدارة السيتي من أجل التعاقد مع مرموش، لكن فرانكفورت يريد 67 مليون جنيه إسترليني من أجل ترك نجم الفريق.

مانشستر سيتي يتفاوض مع عبد القادر

وقال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، إن مانشستر سيتي في مفاوضات جادة مع فريق لانس، لضم المدافع عبد القادر خوسانوف.

وأوضح أن خوسانوف قد وافق على الشروط الشخصية التي اتفق عليها مع السيتي وينتظر الآن رد النادي الفرنسي.

ليفربول يريد التعاقد مع كفاراتسخيليا

وأكدت صحيفة "ذا أثليتيك" أن نادي ليفربول يستعد لتقديم عرض لضم الجناح الجورجي، كفاراتسخيليا، لكنهم ينتظرون موافقة نادي نابولي على رحيل اللاعب في شهر يناير.

توتنهام يستعد للاعب باريس سان جيرمان

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان سمح للمهاجم الفرنسي، كولو مواني، للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت الحصيفة أن نادي توتنهام الإنجليزي مهتم للتعاقد مع مواني، لكن بعد معرفة شروط التعاقد مع اللاعب الفرنسي.