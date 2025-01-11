باير ليفركوزن يتفوق بثلاثية على بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق باير ليفركوزن بثلاثية مقابل هدفين على نظيره دورتموند خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني.

وتقدم فريق ليفركوزن بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه ناثان طلا ثم أضاف زميله باتريك شيك الهدف الثاني بالدقيقة 8 قبل أن يُقلص جيمي بينو النتيجة بهدف لدورتموند بالدقيقة 12 ثم عاد باتريك شيك ليضيف الهدف الثالث بالدقيقة 19.

وقلص جيراسي النتيجة بهدف لدورتموند بالدقيقة 79 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد فريق باير ليفركوزن إلى النقطة 35 في المركز الثاني بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، فيما توقف رصيد دورتموند عند النقطة 25 في المركز السادس.

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