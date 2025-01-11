ابنة ميشيل يانكون توجه رسالة إلى الجمهور بشأن عمر مرموش

كتب - يوسف محمد:

تفاعلت أليسيا ميشيل يانكون ابنة مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع ما يتم تداوله خلال الأيام الماضية، حول اقتراب النجم المصري عمر مرموش من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر إليسا فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت خلاله: "أليسيا بتقولكم مرموش في مان سيتي يلا سلام".

وربطت العديد من التقارير الصحفية، خلال الأيام الماضية النجم المصري عمر مرموش، بالانتقال إلى فريق مان سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان المتحدث الرسمي لفريق فرانكفورت بارتوش نيدزفيدزكي، أن الفريق لم يتلق أي عرض من قبل مانشستر سيتي، لضم عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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