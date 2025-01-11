يتصدر كفارتسخيليا نجم نادي نابولي الإيطالي المشهد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ترددت أنباء حول انتقاله إلى ليفربول، لكن آرني سلوت نفى هذه الأخبار في مؤتمر صحفي أقيم، اليوم، الجمعة.

ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن نجم نابولي الإيطالي.

عائلة كفاراتسخيليا

تربى نجم نابولي في عائلة من الطبقة المتوسطة، مهتمة بالرياضة، كانت والدته لاعبة كرة قدم، وبقية أفراد العائلة يمارسون الرياضة بشكل منتظم، غير احترافي.

وتربى في تبليسي عاصمة جورجيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

والد كفاراتسخيليا

هو لاعب كرة قدم جوجري محترف، ولد في 15 فبراير 1965، وقضى 3 مواسم في نادي سكوري في نادي الدوري الدرجة الثانية الجورجي قبل انتقاله إلى نادي دينامو تبلسي لموسم، ثم لعب في الدوري الأذربيجاني.

انتهت مسيرة الأب في عام 2005، وعمل في منصب مساعد مدير نادي سيوني بولينسي الذي حقق الدوري عام 2006، ثم تولى منصب مدير نادي ستاندارد سومجاييت الأذربيجاني.

اعتزل والد نجم نابولي الإيطالي التدريب بسبب جراحة القلب.

زوجة كفاراتسخيليا

تزوج نجم نابولي الإيطالي من لاعب كرة القدم نيتسا تفادزه، وكانت لا تزال طالبة عندما التقيا أول مرة، وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ودرت نيتسا في جامعة تبليسي الطبية، وكانا يتصلان ببعضهما البعض عبر وسائل الاتصالات، ويلتقيا في أوقات الإجازات.

وتواجدت نيتسا في مباريات نابولي في الدوري الإيطالي لمؤازرة زوجها، وبكت في بعض الأوقات عندما سجل أهدافًا.

التقى النجمان لأول مرة في عام 2021، وتعرفا عن طريق صديق مشترك، وتوطدت علاقتهما بعد شهر من اللقاء الأول.

وظهر الثنائي معًا عندما كانا يشاهدان مباراة كرة سلة بين منتخبي إيطاليا وجورجيا.

تزوجا نيتسا ونجم نابولي في 16 أكتوبر 2023.

راتب كفاراتسخيليا

يتقاضى نجم نابولي الإيطالي 1.302.964 جنيه إسترليني سنويًا

ووقع نجم منتخب جورجيا عقدًا مع نابولي في 2024 ليستمر مع الفريق حتى 2029 مقابل 6 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، في الموسم الواحد.

أين كان يلعب كفاراتسخيليا قبل نابولي؟

بدأ نجم الدوري الإيطالي في أكاديمية دينيامو في سبتمبر 2017، وانتقل في مارس 2018 إلى نادي روستافي مقابل 180 ألف يورو، ثم انتقل إلى لوكو موسكو في فبراير 2019 مقابل 350 ألف يورو (إعارة)، ثم عاد في يونيو 2019 إلى نادي روستافي.

وفي يوليو 2019 انتقل إلى نادي روبن كازان مقابل 600 ألف يورو،وفي مارس 2022 انتقل إلى نادي دينامو باتومي مقابل 6 مليون ويرو، وفي يوليو 2022 انتقل إلى نادي نابولي الإيطالي مقابل 13.30 مليون يورو.

إحصائيات خفيتشا كفاراتسخيليا

في موسم 2024-2025 شارك في 17 مباراة، احرز 5 أهادف، وصنع 3 حتى الآن في الدوري الإيطالي

في موسم 2023-2024 شارك في 34 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 6، بالدوري الإيطالي

ولعب كفارا في موسم 2023-2022 مع نابولي 34 مباراة، سجل 12 هدفا وصنع 10.

وفي دوري أبطال أوروبا، موسم 2023-2024، شارك في 8 مباريات، صنع هدفا، ولم يسجل

وفي كأس السوبر الإيطالي، شارك في مبارتين عام 2024، لم يصنع ولم يسجل.

أما مع منتخب بلاده، شارك في بطولة يورو 2024 بأربع مباريات، سجل هدفا، أما في تصفيات كأس العالم 2021-2022، شارك في 6 مباريات، سجل 4 أهداف.