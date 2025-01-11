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حلق شعر أسطورة المصارعة.. علاقة دونالد ترامب بالرياضات (فيديوهات)

08:32 ص السبت 11 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ترامب يمارس رياضة الجولف1
  • عرض 4 صورة
    ترامب يمارس رياضة الجولف
  • عرض 4 صورة
    ترامب يحلق شعر مكمان1
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كتبت-هند عواد:
ارتبط العديد من الملوك والرؤساء بالرياضات، فدوما ما يحضر هؤلاء الملوك الأحداث المهمة في هذه الرياضات، ومن بينهم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر رياضة الجولف الأقرب إلى ترامب، ولم يقتصر الأمر على ممارستها التي بدأت عام 1999، إذ أنه امتلك 17 ملعبا حول العالم.
وفي الولاية الأولى لترامب، رفض التخلي عن استثماراته الرياضية، وتعرض لانتقادات عدة، قال عنه أسطورة اللعبة جاك نيكولاس: "عشقه للغولف يفوق حبه للمال".

الرياضة الأخرى التي يرتبط بها ترامب هي المصارعة الحرة، ولم يكتفي بكونه مشجع وأصبح شخصية مؤثرة في المجال، وتجمعه صداقة مع فينس مكماهون، رئيس اتحاد WWE، وشارك في فعاليات شهيرة مثل ريسلمانيا 23، إذ ظهر في لحظة تاريخية وهو يحلق شعر مكماهون أسطورة المصارعة، أمام آلاف الجماهير.
وفي عام 2013، تم تكريمه بدخوله قاعة مشاهير WWE، تقديرًا لمساهمته في انتشار المصارعة الترفيهية ودعمه المتواصل لها منذ عقود، حسبما ذكر الموقع الرسمي لـ WWE.

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