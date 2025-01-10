"ثلاثي في الوسط".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة ستاد أبيدجان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات ووسام أبوعلي.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني، في المجموعة الثالثة بجدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "ستاد أبيدجان الإيفواري، شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي".

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