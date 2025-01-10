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"طالت والدته".. 19 صورة لنجوم الدوري الأمريكي تعرضوا لكوارث بسبب حرائق لوس أنجلوس

11:37 م الجمعة 10 يناير 2025
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  • عرض 21 صورة
    كواي لاعب لوس أنجلوس
  • عرض 21 صورة
    كواي اللاعب الأمريكي كواي ليونارد
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    مدرب السلة الأمريكي جي جي ريدك_6
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    جي جي ريدك مدرب السلة الأمريكي
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    جي جي مدرب السلة الأمريكي_2
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    ستيف كير_3
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    كواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس
  • عرض 21 صورة
    مدرب السلة الأمريكي جي جي
  • عرض 21 صورة
    المدرب ستيف كير 1
  • عرض 21 صورة
    المدرب ستيف كير
  • عرض 21 صورة
    جي جي ريدك 1
  • عرض 21 صورة
    جي جي ريدك
  • عرض 21 صورة
    كواس ليونارد لاعب لوس أنجلوس
  • عرض 21 صورة
    لاعب السلة الأمريكي جي جي ريد
  • عرض 21 صورة
    كواي ليونارد لاعب لوس أنجلوس
  • عرض 21 صورة
    لاعب كرة السلة الأمريكي كواي ليونارد
  • عرض 21 صورة
    مدرب كرة السلة ستيف كير
  • عرض 21 صورة
    المدرب ستيف كير
  • عرض 21 صورة
    كواي ليونارد
  • عرض 21 صورة
    كواي ليونارد لاعب فريق لوس أنجلوس
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كتب - يوسف محمد:

تأثرت منازل العديد من نجوم كرة السلة الأمريكية، بسبب حرائق لوس أنجلوس في أمريكا.

والرياضيين ونجوم كرة السلة الأمريكية والمدربين بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة، مثلهم مثل باقي المواطنين الذين أجبروا على إخلاء منازلهم بسبب الحريق.

حرائق لوس أنجلوس تلتهم منزل جي جي ريدك

ومن بين أبرز نجوم الدوري الأمريكي لكرة السلة، الذين تعرضوا للكثير من الأضرار، بسبب الحرائق الكبيرة في كاليفورنيا، هو جي جي ريدك مدرب فريق لوس أنجلوس كليبرز، الذي أعلن عن خروجه هو وعائلته من منازلهم في باليساديس بسبب الحرائق التي تلتهم المدينة.

وعلق جي جي ريدك على الحرائق الكبيرة، قائلاً: "أريد أن أرسل الصلاة إلى الكل في باليساديس الأن".

كواي ليونارد

وترك لاعب فريق لوس أنجلوس ليكنز كواي ليونارد، للعمل على مساعدة عائلته في إخلاء منزلهم في باسيفيك باليساديس، الذي يقدر ب 17 مليون دولار أمريكي، طبقًا لما قاله مدربه تايرون للصحفيين.

ستيف كير

وعلى الرغم من إقامة المدرب ستيف كير في مدينة سان فرانسيسكو، إلا أنه تضرر هو الأخر بسبب حريق لوس أنجلوس، حيث تعرض منزل عائلته في مدينة لوس أنجلوس والذي تقيم فيه والدته للحرق، مما أدى إلى خروج والدته من المنزل.

وقال كير عقب مباراة فريقه يوم الثلاثاء الماضي: "أرغب في أن أرسل تعازي إلى كل من يعيش في لوس أنجلوس ويعالني من الحرائق، أمي تعيش في باسيفيك باليساديس واضطرت إلى ترك منزلها".

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