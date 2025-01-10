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حرائق لوس أنجلوس تؤجل مباريات الدوري الأمريكي

10:41 م الجمعة 10 يناير 2025
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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين تأجيل مباراة فريق لوس أنجلوس ليكرز التي كان من المقرر أن يستضيف بها مساء أمس الخميس نظيره شارلوت هورنتس، وذلك بسبب حرائق لوس أنجلوس.

وأوضحت رابطة كرة السلة الأمريكية، عبر بيان رسمي، أن التأجيل يأتي بسبب اندلاع حرائق بغابات بمناطق في لوس أنجلوس.

هذا يأتي بعدما تم تأجيل مباراة لوس أنجلوس كينجز ونظيره كينجز مع كالجاري فيلمز بدوري الهوكي أول أمس الأربعاء.

وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت اليوم الجمعة حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا؛ لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.

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