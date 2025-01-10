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لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الشباب .. قمة الدوري السعودي

07:03 م الجمعة 10 يناير 2025

الشباب والأهلي

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة أهلي جدة ونظيره الشباب التي ستجمعهما عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي.

تشكيل الأهلي لمباراة الشباب بالدوري السعودي:

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز، إيفان توني، جابري فيجا، روبيرتو فيرمنيو.

تشكيل الشباب لمباراة الأهلي بالدوري السعودي:

ويبدأ فريق الشباب المباراة بتشكيل مكوّن من: عبدالله المعيوف، محمد الثاني، نادر الشراري، روبرت رينان، ويسلي هوت، غوستافو كويلار، مصعب الجوير، كريستيان جوانكا، دانيال بودينس، هارون كمارا، عبدالرزاق حمدالله.

ترتيب الأهلي والشباب بالدوري السعودي:

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الخامس برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب السادس.

ملخص بمباراة الأهلي والشباب بالدوري السعودي:

وتقدم فريق الأهلي بهدف مبكر سجله لاعبه إيفان توني بالدقيقة الأ,لى قبل أن يضيف زميله جابري فيجا الهدف الثاني بالدقيقة 13.

الأهلي ضد الشباب الدوري السعودي موعد مباراة الأهلي والشباب
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