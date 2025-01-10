نتيجة مباراة أهلي جدة والشباب بالدوري السعودي

تريزيجيه يصنع لبنشرقي في فوز الريان على أم صلال بالدوري القطري (فيديو)

فاز فريق أهلي جدة بثلاثية مقابل هدفين على حساب نظيره الشباب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي.

وتقدم الأهلي سريعًا بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه إيفان توني ثم أضاف زميله جابريل فيجا الهدف الثاني بالدقيقة 13 ثم عزز سعد بالعبيد التقدم بهدف ثالث بالدقيقة 48.

وقلص لاعب الأهلي ميريح ديميرال النتيجة بهدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72 ثم أضاف مصعب الجوير الهدف الثاني لفريق الشباب بالدقيقة 90+5.

ورفع فريق الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 26 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وتوقف رصيد فريق الشباب عند النقطة 23 في المركز السادس.

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