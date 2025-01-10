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الإعلان عن مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

06:32 م الجمعة 10 يناير 2025

كأس الدوري الإنجليزي

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كتب - يوسف محمد:

توج البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وخاض سانتو 6 مباريات خلال شهر ديسمبر الماضي مع فريق نوتنجهام، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وتفوق نونو سانتو على كلاً من، أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد وأندوني أريولا مدرب بورنموث.

ويحتل فريق نوتنجهام بقيادة نونو سانتو، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 40 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول.

ويذكر أن نونو سانتو، تمكن من حصد جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي، في شهر أكتوبر الماضي 2024.

الدوري الإنجليزي نونو سانتو نوتنجهام فورست جائزة أفضل مدرب جائزة أفضل مدير فني
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