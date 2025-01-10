فرانكفورت يكشف "لمصراوي" حقيقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

كشف المتحدث الرسمي لنادي آنتراخت فرانكفورت، بارتوش نيدزفيدزكي، حقيقة إتمام تعاقد عمر مرموش مع نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بارتوش في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "لم نتلق أي عرض من نادي مانشستر سيتي".

وعن سعر بيع مرموش خلال الانتقالات الجارية، أضاف: "لم نضع أي سعر لبيع اللاعب حتى الآن".

ومن جانبه، أكد جان مارتن مدير الاتصالات في نادي فرانكفورت أن صفقة عمر مرموش إلى مانشستر سيتي لم تتم حتى وقتنا هذا.

واختتم أن السعر المتداول لبيع عمر مرموش (67 مليون يورو) غير صحيح.