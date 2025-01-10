تريزيجيه يصنع لبنشرقي في فوز الريان على أم صلال بالدوري القطري (فيديو)

متفوقا على صلاح.. إيزاك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

صنع المحترف المصري بصفوف الريان القطري، محمود حسن "تريزيجيه" هدفًا سجله زميله المغربي أشرف بنشرقي في مرمى أم صلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم قطر.

وسجل بنشرقي هدفين خلال المباراة التي انتهت بفوز الريان بسداسية مقابل هدفين.

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عامًا بقميص الريان منذ انضمامه بالانتقالات الصيفية الماضية بـ 14 نباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

ورفع الفوز رصيد فريق الريان إلى النقطة 16 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أم صلال عند النقطة 14 في المركز الثامن.

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