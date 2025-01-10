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في هذه الدولة.. كولر يعلن رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

03:28 م الجمعة 10 يناير 2025

مارسيل كولر مدرب الأهلي

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كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن مدى صعوبة مواجهة ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "استعدينا جيدا للمباراة، ونعلم أنها ستكون صعبة أمام منافس قوي يريد الفوز على أرضه ووسط جماهيره، لكننا أيضًا نسعى لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وواصل: "الأجواء في أبيدجان مختلفة، حيث لاحظنا ارتفاع درجات الحرارة، لكن الملعب جيد وسعداء بالأجواء هنا".

وأضاف: "وقعنا في مجموعة صعبة، ونعاني من إصابات عديدة، ولكن نتعامل مع الأمر الواقع، ونعتمد على كل المتواجدين في القائمة".

وأوضح: "لدينا لاعبون أصحاب خبرات في التعامل مع مختلف المواقف الصعبة التي تظهر المعدن الحقيقي للاعبي الفريق".

وعند سؤاله عن بيرسي تاو، أجاب: "ليس معنا في الوقت الحالي، لأنه انضم إلى نادٍ جديد وهو في دولة قطر حاليًا".

واختتم السويسري: "دائما ما أجهز اللاعبين للعمل على تحقيق الفوز، وفريق استاد أبيدجان قوي، ونجح في تسجيل هدفين بمباراة الذهاب على ملعب القاهرة".

ومن المقرر أن يقام اللقاء غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

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