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هل انتقل مرموش إلى مانشستر سيتي؟.. جوارديولا يعلق

02:49 م الجمعة 10 يناير 2025
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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كتب - محمد القرش:

علق المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، على أنباء انتقال عمر مرموش المهاجم المصري إلى مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد، عندما سؤل عن انتقال مرموش: "لم أكن واضحًا في إجابتي؟ لن أتحدث، إنه لاعب في نادٍ آخر، لذلك لا تتصرف بهذه الطريقة، ويمكنك المحاولة لكنك تعرف إجابتي".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع المهاجم، ومن المتوقع أن يتواصل السيتي مع النادي الألماني بشأن صفقة لتوقيع اللاعب بعد أن وافق من حيث المبدأ على الانضمام إليهم.

ويأمل الفريق الألماني في الحصول على رسوم تصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو).

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