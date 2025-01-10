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تقارير: بيرسي تاو وصل قطر للانضمام لهذا النادي

02:42 م الجمعة 10 يناير 2025
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو ضد لاعب البنك الأهلي (2)
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    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    بيرسي تاو في الطائرة
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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كتب - محمد القرش:

انتشرت التقارير الصحفية التي تؤكد رحيل بيرسي تاو عن النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "الشرق" القطرية، فإن بيرسي تاو وصل نادي قطر منذ قليل تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه.

وأوضحت الصحيفة أن الجناح الجنوب إفريقي من المقرر أن يخضع للفحص الطبي غدا السبت، بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي.

وقالت الصحيفة إن بيرسي تاو يمكنه المشاركة مع نادي قطر بدء من مباراة النصر في نهائي كأس السوبر القطري الإماراتي، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 17 يناير.

يُذكر أن بيرسي تاو انضم للنادي الأهلي في موسم 2021/22 قادما من برايتون الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليون يورو.

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بيرسي تاو الأهلي أخبار الأهلي رحيل بيرسي تاو
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