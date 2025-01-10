أرني سلوت: "الجميع يعرف أرقام محمد صلاح.. والشائعات مستمرة"

"على الفور وعرض في نهاية الأسبوع".. هل وافق عمر مرموش على الانتقال إلى

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إراحة لاعبي الفريق بسبب تزاحم المباريات.

ويستعد ليفربول لمواجهة أكرينجتون ستانلي، في الثانية والربع ظهر غدا السبت، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إراحة اللاعبين؟ لا توجد صعوبة في ذلك، إذا كنت في دوري به الكثير من المباريات فإن أحد أهم الأشياء هو منح اللاعبين قسطا من الراحة عندما يكون ذلك ممكنا".

وأضاف: "إذا غاب لاعب لمدة 5 أو 6 أسابيع، يتعين عليه إيجاد الزخم في أول 15 أو 20 دقيقة، وهذا ما رأيته في مباراة توتنهام، وكل مباراة فرصة للجميع للعب، ويجب على كييزا أن يتنافس مع جاكبو ودياز وجوتا ونونيز وصلاح".

وأتم سلوت تصريحاته: "الجميع يعرف الأرقام التي يحققها صلاح، كل القصص التي تربطنا بصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي تقريبا غير صحيحة لذا ما الذي يمكنني التعليق عليه؟ الشائعات مستمرة ولكن لا تعليق من جانبي".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

صفقات الزمالك 2025.. كل ما تريده عن الراحلين والباقيين