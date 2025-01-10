"مصراوي" يحاور مدرب ستاد أبيدجان قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوار - محمد القرش:

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وحرص "مصراوي" على محاورة مدرب الفريق الإيفواري، ألكسندر لافيت، قبل استضافة النادي الأهلي في الأميرة السمراء، حيث جاء الحوار كالتالي:

كيف ستكون مواجهة الأهلي؟

"سنواجه الأهلي مجددا ونحن نعرف أنه فريقا رائعا، لذلك لدينا مباراة خاصة يوم السبت".

هل ما زال لديك الأمل في التأهل للدور المقبل؟

"تأهلنا إلى الدور المقبل صعب، لذلك سندخل المباراة لتقديم الأداء الرائع وحصد المزيد من النقاط".

رؤيتك للمجموعة الثالثة، من سيتأهل منها؟

"هذه المجموعة صعبة للغاية ويوجد بها العديد من الأندية المميزة، ومن الصعب معرفة المتأهلين منها إلى الدور القادم".

هل من الممكن أن نرى الأهلي خارج البطولة؟

"من الممكن أن يفشل الأهلي في التأهل لأننا نريد الفوز، ومع خسارة النقاط أمامنا سيكون تأهل الأهلي صعب".

رؤيتك للبطولة، من سيصل للنهائي ويفوز؟

"من الصعب توقع الفائز بدوري أبطال أفريقيا، لكن أعتقد أن الأهلي سيصل إلى المباراة النهائية فهو المرشح الأول".

هل سبق أن تلقيت عرضًا من أحد الأندية المصرية؟

"نعم لقد تم التواصل معي في الماضي من أجل تدريب أحد الأندية المصرية، ولكن لا يوجد لدي عروض في الوقت الحالي".

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