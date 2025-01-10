ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور وعائلته.. احتفال رونالدو.. تهنئة الاعبين لزيزو

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرازيلي فينسيوس جونيور صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تأهل فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا وكتب "نراكم في النهائي".

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له بإحتفاله بأولي أهدافه خلال عام 2025.

ونشر نبيل دونجا لاعب نادي الزمالك صورة رفقة زميله زيزو، مهنئًا الأخير بعيد ميلاده.

وقام إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي بنشر صورة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة عائلته.

وحرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر النجم الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يدعم غزة.

وقام أحمد السيد زيزو لاعب فريق الزمالك بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بعيد ميلاده